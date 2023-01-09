На пожаре во Владимире спасли 71-летнего мужчину

фото МЧС по Владимирской области

9 января в 13.56 пожарные выехали по сообщению о задымлении в квартире на 1-м этаже многоквартирного жилого дома на Жуковского, 8 а. По прибытии звено газодымозащитной службы отправилось на разведку и тушение пожара.

- Из квартиры, где находился очаг, был вынесен и спасён 71-летний мужчина. Он успел надышаться угарным газом, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 2 квадратных метра. В результате пострадала внутренняя отделка и имущество в квартире.

К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.