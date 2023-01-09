Строительство школы в Александрове отложили еще на год

фото с сайта проектировщика

Из-за отсутствия полного пакета документов, строительство школы на 1100 мест в городе Александрове перенесли на 2024 год. Стоимость возросла до 1,1 миллиарда рублей, сообщает "Новый город Александров".

«Мы рассчитывали, что проектирование, экспертиза и конечная смета закончится в 2022 году. Но, к сожалению, этого не произошло. У нас не было полноценного пакета документов. К сожалению, придется передвинуть сроки на 2024 год. Мы не отказались от планов строительства школы в городе Александрове. Но, к сожалению, так быстро реализовать этот проект не удалось», – цитируют наши коллеги губернатора Александра Авдеева.

Напомним, что строительство школы начали обсуждать еще в 2016 году. Работы должны были начаться в 2019 году, потом сроки перенесли на 2021 год.

Школа рассчитана на 1 100 человек – 44 класса по 25 человек. В ней будет столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 435 мест, два спортивных зала, гимнастический зал, зал хореографии, библиотека, читальные залы, медиатека и медпункт.