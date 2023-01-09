Владимир убирают более 50 единиц техники

фото с сайта городской администрации

В ночь с воскресенья на понедельник специалисты Центра управления городскими дорогами убирали снег и проводили противогололедную обработку проезжей части городских улиц и тротуаров силами 27 единицы спецтехники предприятия.

9 января 57 дворников и 49 единиц специальной техники муниципального «ЦУГД» и 14 комплексных дорожных машин - с утра продолжили очистку и антигололедную обработку. 8 января было использовано 120 кубометров песко-соляной смеси. Из города вывезено свыше 2800 кубометров снега.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).