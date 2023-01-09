Новогодние подарки разочаровали 16 процентов владимирцев

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Подарки, полученные на Новый год, не понравились 16 процентам владимирцам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство владимирцев довольно полученными новогодними подарками: каждый второй удовлетворен на сто процентов, еще 33% — скорее удовлетворены. Недовольны 16% опрошенных. Причем мужчин, недовольных подарками в 1,5 раза больше, чем женщин: 17 и 10% соответственно. Судя по комментариям, чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки. А вот среди подарков, что однозначно понравились, в основном дорогостоящие девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и парфюмерия, выбранная по заказу принимающей стороны.

Возможность вернуть ненужные презенты в магазин сегодня кажется привлекательной 46% опрошенных. По факту же подарки, что не понравились, 39% опрошенных оставят себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. 14% передарят ненужные вещи. 8% — выбросят. Каждый двадцатый попытается продать, еще 6% — передадут на благотворительность. 1% — вернут дарителю.