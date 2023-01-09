Для устранения дефектов на дорогах Владимирской области за праздники было использовано 162 тонны асфальта

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На федеральных автодорогах во Владимирской области проводятся работы по устранению повреждений покрытия проезжей части, образовавшихся из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения.

Как сообщает Упрдор «Москва - Нижний Новгород», на автодорогах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» дорожники использовали 162 тонны литого и холодного асфальта для заделки повреждений на площади 2 563 кв.м. Из них 1 382 кв.м дефектов устранено на участке М-7 «Волга» км 222 – км 340 (Ковровский, Вязниковский и Гороховецкий районы). На км 94 – км 169 в Петушинском и Собинском районах – 330 кв.м.

Порядка 345 кв.м повреждений ликвидировано на обходе Владимира. Еще 506 кв.м. дефектов устранили на Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах, а также во Владимире.