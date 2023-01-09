Во Владимире один человек пострадал в столкновении двух автомобилей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 11.40 у дома №1124 по улице Добросельская 38-летний водитель автомобиля «Хендай» выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Тойотой» под управлением 55-летнего водителя, ехавшего под «зеленый».

В результате водитель «Тойоты» получил травму. К счастью, госпитализация ему не потребовалась — прибывшая на место бригада СМП оказала ему помощь на месте и отпустила на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.