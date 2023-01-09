В Центре ИЗО откроется выставка владимирского художника Николая Курникова

фото предоставлено Центром ИЗО

С 13 января по 5 февраля в Центре пропаганды изобразительного искусства будет работать персональная выставка владимирского живописца Николая Федоровича Курникова.

Николай Федорович Курников - представитель Владимирской школы живописи, интересный и яркий период творчества которого приходится на 60-80-е годы прошлого века. Так получилось, что многие хорошие работы художника разлетелись по частным собраниям, в том числе за границу.

Силами московских коллекционеров Сергея и Василия Калиненко была проделана огромная работа по подготовке экспозиции: поиск и приобретение картин художника, их реставрация, приведение в выставочный вид, подготовка каталога работ художника. К участию в этом проекте удалось привлечь более 120 произведений из целого ряда столичных частных собраний.

Экспозиция даст возможность впервые увидеть собранные вместе в большом количестве произведения живописца разных лет жизни и оценить уровень его творческих достижений.

Цена билета - 100, 200 рублей.