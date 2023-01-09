В Ковров приедет сказочный поезд Деда Мороза

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 января сказочный Поезд Деда Мороза посетит Ковров. Стоянка новогоднего поезда на железнодорожном вокзале продлится с 17.35 до 21 часа.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-сувернирная лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на вокзале Ковров ждет развлекательная праздничная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров. В программе могут принять участие все желающие.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам.

Ранее запланированное прибытие Поезда Деда Мороза во Владимир 13 января отменено.