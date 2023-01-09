В Коврове местного жителя обвиняют в неуважении к суду

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Ковровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства».

Дело было возбуждено по рапорту, поданному старшим помощником прокурора после судебного заседания по обвинению местного жителя в покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Следствие полагает, что во время прений сторон, когда гособовинитель высказывал свою позицию, подсудимый несколько раз публично оскорбил потерпевшую, употребив в ее отношении нецензурную брань, унижающую ее человеческое достоинство.

В скором времени мужчине снова придется оказаться на скамье подсудимых в Ковровском городском суде.