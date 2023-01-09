В Камешковском районе 32-летний мужчина погиб в сгоревшем частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.43 диспетчеры Камешковского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о пожаре, происходящем в частном жилом доме в деревне Новая Печуга.

На место выехали 15 сотрудников МЧС на четырех машинах. К моменту их приезда дом и стоящие рядом хозяйственные постройки были объяты пламенем, общая площадь пожара составила 116 квадратных метров.

К сожалению, на месте было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения, хозяина сгоревшего дома. В момент пожара он был дома один, а огонь заметил один из соседей, когда пламя уже разошлось.

По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной пожара могла стать неисправность электросети. Точная причину будет установлена после диагностики, проведенной пожарной лабораторией.