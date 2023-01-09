В Киржаче водителя за пьяную поездку отправили в колонию-поселение

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Киржачский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения, уже имея за это судимость.

Суд установил, что 26 октября прошлого года киржачанин в деревне Новоселово сел за руль автомобиля и в пьяном виде поехал на нем по улицам. Машину заметили сотрудники ГИБДД, которые подали сигнал жезлом, но мужчина проехал мимо и не остановился, а потом скрылся.

Тем не менее, в тот же день сотрудники ДПС задержали его в Киржаче. Медицинское освидетельствование подтвердило, что автолюбитель был пьян, поэтому на него возбудили очередное уголовное дело. Суд приговорил его к 1 году колонии-поселения, а также лишил права управления транспортом на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.