В Гусь-Хрустальном задержаны женщины, делавшие закладки с наркотиками

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце декабря сотрудники патрульно-постовой службы заметили в одном из дворов Гусь-Хрустального двух женщин, которые хаотично перемещались по двору дома и делали фотографии на мобильный телефон. При этом увидев полицейских они попытались убежать, но были задержаны.

В ходе разбирательства обе дамы, оказавшиеся 33 и 34-летними уроженками соседних государств, признались в том, что приехали во Владимирскую область с целью продажи наркотиков.

При них оперативники нашли свертки с некими веществами, а также телефоны, в которых находились фотографии с координатами мест закладок.

Из этих тайников было изъято 18 свертков, в которых, по заключению экспертов, находились 160 граммов героина и 14 граммов мефедрона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». На время следствия обеих женщин заключили под стражу.

Расследование продолжается.