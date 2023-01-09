В прошлом году владимирцы больше 70 раз жаловались в Роспотребнадзор на качество воды

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За 2022 год в областное управление Роспотребнадзора поступило более 70 обращений по вопросу качества воды. Было составлено 8 протоколов об административном правонарушении, 7 представлений об устранении причин, 1 предписание об устранении нарушений, а также 21 предостережение о недопустимости нарушения требований. Лабораторно исследовано более 5000 проб питьевой воды в распределительной сети, а также более 3000 проб воды источников питьевого водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Также в ведомство поступило более 30 обращений, связанных с перебоями или отключением воды в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Муромском, Меленковском, Петушинском, Собинском, Суздальском и Кольчугинском районах.

В прошлом году показатель федерального проекта "Чистая вода" доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения в области составил 91,1%. Доля городского населения - 99,3%.