Владимирцы за год стали лучше разбираться в финансах

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

Почти 9 тысяч владимирцев приняли участие в пятом Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, проходившем с 1 по 18 декабря. Успешно сдали зачет — с одной или нескольких попыток — 89% участников, или 7983 человека.

«Результаты финансового зачета показывают, что уровень финансовой грамотности во Владимирской области растет: в 2021 году успешно сдали финансовый зачет 68% жителей региона, а в 2020 году – только 50%. Итоги онлайн-зачета являются для Банка России индикатором, который позволяет понять, на каких темах необходимо сконцентрировать внимание. В настоящее время особенно актуальна тема финансового мошенничества, поэтому в заданиях теста было много вопросов по кибербезопасности», — подчеркнула управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Для детей самым сложным оказалось задание по постановке и достижению финансовой цели: ребятам нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую игру.

Для взрослых участников наиболее трудным стал вопрос об условиях получения льготной ипотеки. Также выяснилось, что далеко не все знают, как застраховать себя от крупных потерь в случае непредвиденной жизненной ситуации или как противостоять маркетинговым уловкам продавцов.

В этом году впервые отвечать на вопросы можно было и всей семьей, и в зачете приняли участие 543 команды из Владимирской области. Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил именной сертификат от его организаторов.