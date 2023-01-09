Во Владимирской области 9 января коронавирус подтвержден у 17 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 9 января лабораторно подтверждено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, по 3 - в Александровском и Гусь-Хрустальном районах, 2 - в Ковровском, по 1 случаю в Петушинском, Юрьев-Польском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178763 случая заболевания (49654 сл. в г. Владимире, 19294 сл. в Муромском, 21122 сл. в Ковровском, 6364 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10959 сл. в Александровском, 7231 сл. в Юрьев-Польском, 15906 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3579 сл. в Собинском, 1969 сл. в г. Радужный, 5821 сл. в Киржачском, 4089 сл. в Камешковском, 3293 сл. в Гороховецком, 4558 сл. в Меленковском, 6039 сл. в Вязниковском, 6212 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).