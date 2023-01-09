Во Владимире из горящего дома на улице Ильича эвакуировали 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.58 диспетчеры Владимирского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ильича.

По прибытию на место сотрудники МЧС обнаружили, что из окна второго этажа валит дым. Тут же внутрь направились два звена газодымозащитников, которые установили, что горела газовая плита и часть внутренней отделки помещения. Пожар ликвидировали на площади 8 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал, но из дома были эвакуированы 15 человек.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. На тушение привлекались 18 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.