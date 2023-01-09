Сотрудники ЗАГС назвали красивые даты для владимирских молодоженов

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники ЗАГС назвали красивые даты для свадеб в 2023 году. Первая будет уже в феврале - 23.02.2023. Весной можно будет "красиво" расписаться пять раз: 02.03.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 05.05.2023, 23.05.2023.

На самое популярное для свадеб время - лето, приходится четыре красивые даты: 23.06.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 23.08.2023. А на осень - еще пять дат - 09.09.2023, 23.09.2023, 03.10.2023, 03.11.2023, 23.11.2023.

Красиво завершить свадебный сезон можно будет и в декабре, если расписаться 23.12.2023.

Ну и, конечно, не забываем о таких популярных датах как 14 февраля и 8 июля.