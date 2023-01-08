В Александрове на пожаре в многоквартирном доме эвакуировано 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.42 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре, происходящем в доме №23 по улице Лермонтова.

На место выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда на огонь полыхал на одном из балконов второго этажа. В дом направилось звено газодымозащитников, которое ликвидировало возгорание на площади 4 квадратных метра, не дав пламени перекинуться на квартиру. Сгорела внутренняя отделка балкона и находившиеся на нем вещи.

Из дома было эвакуировано 20 человек, включая двоих детей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.