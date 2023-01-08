Во Владимире из-за морозов школы могут перевести на дистанционный режим

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает администрация города Владимира, школы и детские сады областного центра 9 января станут работать в обычном режиме, однако есть один нюанс.

С учетом наступивших морозов, директорам образовательных учреждений предписано соблюдать требования к температурному режиму в помещениях, где прибывают дети, а если температура воздуха окажется слишком низкой, отправить детей на дистанционное обучение.

Так, ученики с 1 по 4 класс пойдут домой при температуре от -25 градусов по Цельсию, ребята из 5-9 классов от -26 градусов, а старшеклассники с 10 по 11 класс — если температура окажется от -31 и ниже.

В мэрии напомнили, что родители сами должны решить, оставлять ли ребенка дома в мороз, либо отправить его в детский сад или школу, так как малыша просто не с кем оставить.