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НовостиПроисшествия8 января 2023 12:35

В Вязниковском районе на трассе М-7 развернут мобильный пункт обогрева

Водители и их пассажиры смогут найти там помощь в случае непредвиденных ситуаций
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на 302 километре федеральной трассы М-7 «Волга» Вязниковском районе сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда развернули мобильный пункт обогрева.

Здесь установлена палатка со всем необходимым оборудованием. Оказавшиеся в трудной ситуации водители и их пассажиры смогут согреться здесь, выпить горячего чаю, разогреть в микроволновке еду, зарядить мобильные телефоны и просто отдохнуть. Пункт рассчитан на десять человек.

Также на случай чрезвычайныхз ситуаций здесь находятся пожарный автомобиль «КамАЗ», снегоход и сани-волокуши.

Всего на базе регионального ГУ МЧС находятся пять мобильных пунктов обогрева, которые также развернут в случае необходимости на других участках автомобильных дорог Владимирской области.