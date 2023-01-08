В Муроме мороз не остановил возведение моста через Оку для трассы М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает ГК «Автодор», с 3 января на всех этапах трассы идут работы по обустройству дороги и возведению сооружений.

На мосту через Оку близ Мурома работы не остановились, даже несмотря на тридцатиградустные морощы. Специалисты ведут подготовку к монтажу еще одной пары вант, всего же их смонтировано уже 12 з 34 пар. В то же время, продолжается монтаж главного, руслового пролета через Оку. Со стороны Владимирской области полупролет смонтировали на половину длины, с Нижегородской стороны — на четверть.

Планируется, что если все пойдет по плану, то уже в сентябре текущего года из Москвы можно будет проехать по трассе М-12 до Арзамаса, а соответственно, ходом через всю Владимирскую область.