В Петушинском районе на М-7 столкнулись легковая машина и два большегруза

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в авария случилась в 01.30 на 128 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

По предварительным данным регионального главка Госавтоинспекции, 51-летний водитель большегруза «Скания», ехавший в сторону Владимира, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшейся перед ним легковушки «Киа», за рулем которой находился 23-летний водитель.

В результате произошедшего столкновения легковушка врезалась в стоявший на обочине грузовой «Мерседес» с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1993 года рождения.

В результате травмы получил водитель легковушки. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, бригада «скорой помощи» и подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего из разбитой машины, врачи увезли его в больницу. Больше в аварии никто не пострадал.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.