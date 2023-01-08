В Кольчугинском СИЗО вскрылось нарушение при поставке холодильников

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки законодательства о контрактной системе закупок для государственных нужд, которую провела Кольчугинская межрайонная прокуратура в ФКУ СИЗО-3 регионального УФСИН, вскрылось нарушение в части оплаты поставки товаров.

Установлено, что следственный изолятор заключил контракт на поставку холодильников для бытовых нужд. По условиям договора, товар должен был быть оплачен в течение семи дней с момента подписания документов о приемке, чего сделано не было,Ю таким образом, права поставщиков оказались нарушены.

В связи с этим за нарушение срока оплаты товаров при осуществлении госзакупок на начальника СИЗО-3 было возбуждено дело об административном правонарушении.