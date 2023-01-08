Во Владимире девять сирот не смогли вовремя получить квартиры

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки было установлено, что девять сирот, живущих на территории областного центра, включены в список тех, кто имеет право на предоставление жилья. Однако с наступлением совершеннолетия положенные квартиры по договору социального найма им не передали.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав предоставить молодым людям жилье. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Сейчас все девять сирот положенные им благоустроенные квартиры получили.