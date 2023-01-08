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НовостиЗдоровье8 января 2023 6:19

Во Владимирской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 8 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 15 новых заражений коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир, где подтвердилось восемь новых заражений.

В Гусь-Хрустальном районе выявлено пять случаев, в Петушинском и Александровском районах по одному случаю. В других муниципалитетах новых заразившихся не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178746 случаев заражения коронавирусной инфекцией.