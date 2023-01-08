Во Владимире один человек пострадал из-за горящего автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.53 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем грузовом микроавтобусе «Газель», находящемся у дома №4 «а» по улице Энергетиков.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда микроавтобус горел открытым пламенем. Пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров - «Газель» сгорела практически полностью. На пожаре пострадал 65-летний мужчина, ему оказана медицинская помощь.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.