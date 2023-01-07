Суздаль получил от Новосибирска титул «Новогодней столицы России»

Символическая снежинка переходит от Новосибирска к Суздалю Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его город расстался со званием «Новогодней столицы России», передав эстафету Суздалю.

Символ проекта- умную цифровую снежинку, градоначальник передал мэру Суздаля Сергею Сахарову в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Новосибирске.

Наши коллеги из «КП-Новосибирск» рассказали, что делегация из Суздаля подарила новосибирцам колокольчик с символом их города и заметила, что этот проект позволяет разным городам подружиться.