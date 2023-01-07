В Муромском районе прокуроры требуют ликвидировать нелегальную свалку

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Муромской городской прокуратурой проверки было установлено, что на землях общего пользования на пересечении улицы Приокская села Боровицы и улицы Зеленая деревни Мартыново расположена стихийная свалка. На свалке обнаружены остатки разнообразных предметов из дерева, пластика и железа, а также резина, стекла, полиэтилен и прочий мусор.

Администрация Борисоглебского сельского поселения не принимала мер по ликвидации этой свалки, в связи с чем прокуратура обратилась в Муромский городской суд, потребовав от местных властей навести порядок.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Ликвидацич свалки находится на контроле прокуратуры.