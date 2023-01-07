В Петушинском районе задержаны похитители мотоблока и инструментов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска полиции Петушинского района задержали 36 и 37-летнего местных жителей, которые обвиняются в совершении серии краж из хозяйственных построек и с придомовых территорий.

По версии следствия, преступления совершались в ноябре на территории Петушинского района. Владельцы домов лишились электрических инструментов, мотоблока, а также различных вещей, сделанных из металла. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сами задержанные сознались в кражах и уточнили, что украденные вещи продали.

По даннфм фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

На время следствия оба петушинца отпущены под подписку о невыезде.