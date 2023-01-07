В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован пожар в сельском магазине

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.23 диспетчеры Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о том, что в деревне Семеновка горит магазин, расположенный в доме №21 по улице Смирнова.

На место ЧП были направлены 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия внутри здания наблюдалось много дыма. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение.

Вскоре пожар был локализован и ликвидирован на площади 3 квадратных метра, сгорела часть обрешетки кровли и находившихся внутри вещей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.