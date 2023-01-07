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НовостиПроисшествия7 января 2023 6:13

Во Владимирской области мороз может достигнуть отметки в -35 градусов

Такие прогнозы на ближайшие три дня дает метеослужба
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и по утрам 7,8 и 9 января местами по региону столбики термометров могут опуститься до -35 градусов по Цельсию.

В связи с такими морозами возникает опасность переохлаждения, поэтому специалисты советуют одеваться как можно теплее. В то же время, следует быть внимательными и осторожными при обогреве домов. В частности, не рекомендуется подключать обогреватели через сетевой фильтр или удлиннитель и не стоит перегружать сеть, включая одновременно несколько приборов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуацияй следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».