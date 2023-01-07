В Суздальском районе инспекторы ГИБДД оказали помощь пострадавшим в двух ДТП

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 5 января в Суздальском районе произошло лобовое столкновение автомобилей «Рено» и «Ниссан», в результате чего пассажир «Ниссана» получил серьезную травму.

Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место аварии первыми, оказали 46-летнему мужчине первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи.

Еще одно похожее ДТП случилось в эти же морозные дни в Суздале. В результате пострадали 35-летняя женщина и ее ребенок. Сотрудники ДПС оценили обстановку и на своей машине отвезли пострадавших в больницу, где им оказали помощь.

В связи с наступившими морозами Госавтоинспекция призывает водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.