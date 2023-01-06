На пожаре в Александрове спасли 11 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

5 января в 21.11 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Александров, Карабановский тупик, д. 21. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии был виден открытый огонь из окна 5-го этажа. В составе звеньев газодымозащитной службы они обследовали дом. Спасли и с помощью спасательных устройств вывели из опасной зоны 11 человек, в том числе 2 детей. Из многоквартирного дома сотрудниками МЧС России было эвакуировано 64 человека: 49 взрослых и 15 детей.

Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали огонь на площади 18 кв. м. В результате пожара пострадали имущества и внутренней отделки комнаты. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры.

К ликвидации от МЧС России привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава, от пожарной части «Карабаново» 1 единица техники, 2 человека личного состава.