В Судогде стартовал Всероссийский турниру по хоккею памяти Александра Рагулина

фото АВО

5 января в Ледовом дворце в Судогде состоялось открытие XXII Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина. В этом году в соревнованиях участвуют команды из Тверской, Кемеровской, Ленинградской, Волгоградской областей, республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Владимирскую область представляет хоккейная команда «Судогодец». Имя победителя определится 9 января.

«Турнир в Судогде уже стал традиционным началом спортивного года в нашем регионе. За 22 года проведения соревнований участие в них приняли более трёх тысяч ребят в составе свыше 160 команд из разных регионов страны. Многие из юных хоккеистов продолжили играть в молодёжных и взрослых командах. Для нас очень важно, что в области развиваются несколько интересных тренерских команд, спортивных центров, из которых потом формируются юношеские команды. «Русичи», к примеру, уже занимают первые места, хорошо идут в ЮХЛ. Надеюсь и здесь, в Судогде, на базе команды «Судогодец» появится крепкая перспективная команда, которая пойдёт потом в «молодёжку» и в профессионалы», - приветствовал участников соревнований Александр Авдеев.

В качестве подарка организаторы турнира подготовили для зрителей лазерное шоу и выступление фигуристок клуба «Судогодец» под руководством Татьяны Лаптевой.