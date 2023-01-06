В продукции владимирского предприятия обнаружили мышьяк

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В 2022 году Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям было проведено более 4430 контрольно-надзорных мероприятий.

Во время пищевого мониторинга качества и безопасности пищевой продукции отобрано более 1900 проб пищевой продукции, в 220 (11,58%) из которых установлены несоответствия по показателям качества и безопасности (выявлялись лекарственные препараты, несоответствие по составу, ГМО, патогенные микроорганизмы и другое). В отношении производителей было объявлено более 300 предостережений, составлено 64 протокола об административных правонарушениях и вынесены постановления с наложением штрафов общей суммой более 2 млн рублей, отозвано более 10 деклараций о соответствии.

Во Владимирской области были проведены проверки в отношении ООО «Делко» по факту выявления мышьяка. Кроме того, в оборот было введено более 430 тонн мяса, рыбы, птицы и молочной продукции неизвестного происхождения. При этом установлено, что по адресу регистрации предприятия ООО «Терпак» находится жилой дом.