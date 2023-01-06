Во Владимирской области 6 января коронавирус подтвержден у 14 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 6 января лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 3 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Ковровском, по 1 случаю в Петушинском, Юрьев-Польском, Камешковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178715 случаев заболевания (49634 сл. в г. Владимире, 19294 сл. в Муромском, 21120 сл. в Ковровском, 6362 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10953 сл. в Александровском, 7230 сл. в Юрьев-Польском, 15893 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3579 сл. в Собинском, 1969 сл. в г. Радужный, 5821 сл. в Киржачском, 4087 сл. в Камешковском, 3293 сл. в Гороховецком, 4558 сл. в Меленковском, 6038 сл. в Вязниковском, 6211 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).