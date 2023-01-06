Первые владимирские тюльпаны будут продавать к 14 февраля

фото со страницы Константина Демидова ВКонтакте

На Владимирском тепличном комбинате полным ходом идёт посадка тюльпанов, сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. Луковицы просто нанизываются "мостовым" способом на штырьки в специальных ящиках, в которые потом будет подаваться питательный раствор.

- Расти тюльпаны будут 1,5 - 2 месяца, в зависимости от нужного срока срезки, и первые цветы поступят в продажу уже в середине февраля, ко дню влюбленных. Продадут около 300 тысяч тюльпанов. К 8 марта вырастят еще 700 тысяч цветов, - рассказал Константин Демидов.

Всего планируется вырастить в этом году 1 миллион тюльпанов 15 различных сортов! В перспективе объемы производства вырастут до 6 миллионов штук.