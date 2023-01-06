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НовостиОбщество6 января 2023 5:44

Первые владимирские тюльпаны будут продавать к 14 февраля

Основная масса цветов созреет к 8 марта
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Константина Демидова ВКонтакте

фото со страницы Константина Демидова ВКонтакте

На Владимирском тепличном комбинате полным ходом идёт посадка тюльпанов, сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. Луковицы просто нанизываются "мостовым" способом на штырьки в специальных ящиках, в которые потом будет подаваться питательный раствор.

- Расти тюльпаны будут 1,5 - 2 месяца, в зависимости от нужного срока срезки, и первые цветы поступят в продажу уже в середине февраля, ко дню влюбленных. Продадут около 300 тысяч тюльпанов. К 8 марта вырастят еще 700 тысяч цветов, - рассказал Константин Демидов.

Всего планируется вырастить в этом году 1 миллион тюльпанов 15 различных сортов! В перспективе объемы производства вырастут до 6 миллионов штук.