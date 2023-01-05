Во Владимирской области ОРВИ чаще всего болеют в Юрьев-Польском районе и Владимире

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости ОРВИ во Владимирской области. И эпидпорог по данным на последнюю неделю 2022 года во Владимирской области превышен на 40,6 процента. К 1 января 2023 года в больницы региона обратилось 13079 человек с признаками ОРВИ, среди них 5549 детей. Активнее всего болеют подростки от 15 лет и старше (эпидпорог превышен на 130,6%). В то же время сотрудники Роспотребнадзора отмечают снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах.

Во Владимире за тот же период зарегистрировано 4645 обращений в поликлиники, среди них 2133 ребёнка. Недельный эпидпорог в целом превышен на 56,5%, в возрастных группах 3-6 лет – на 8,1%, 15 лет и старше на 78,1%.

Ну, и активнее всего болеют в четырёх административных территориях области: в Юрьев-Польском районе (превышение эпидпорога на 280,8%), Собинском районе (на 160,4), г.Владимире (132,3), Александровском районе (123,4).