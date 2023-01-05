Во Владимирской области 5 января 2023 года коронавирус выявили у 16 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января 2023 года лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 8 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Муромском, 1 сл. в Ковровском, 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178701 случай заболевания (49629 сл. в г. Владимире, 19294 сл. в Муромском, 21118 сл. в Ковровском, 6361 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10953 сл. в Александровском, 7229 сл. в Юрьев-Польском, 15890 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3579 сл. в Собинском, 1968 сл. в г. Радужный, 5821 сл. в Киржачском, 4086 сл. в Камешковском, 3293 сл. в Гороховецком, 4558 сл. в Меленковском, 6038 сл. в Вязниковском, 6211 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).