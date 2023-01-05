Пенсионерам из Владимирской области будут приносить пенсии по новым правилам

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С 1 января 2023 года по всей стране заработали новые правила выплаты пенсий. Действуют они теперь и во Владимирской области.

Как пояснили в пресс-службе Почты России, теперь пенсии на дом будут приносить не по правилу "одного дня". Раньше почтальон мог только единожды посетить пенсионера, чтобы выдать ему пенсию. Теперь же почтальон должен заранее известить пенсионера о дате, когда он принесет пенсию. А если в назначенный день он не застанет пенсионера дома, то он должен будет вернуться к нему позже.

По новым правилам почтальонов обязали прийти на дом как минимум три раза, чтобы выдать пенсию. Насколько это улучшит работы почты, не ясно, учитывая, что и сейчас служба испытывает определенные кадровые проблемы.