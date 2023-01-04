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НовостиПроисшествия4 января 2023 14:37

В Юрьев-Польском районе задержаны столичные фальшивомонетчики

Двое мужчин из соседнего региона подозреваются в сбыте поддельных купюр
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полици Юрьев-Польского района совместно с коллегами из областного главка в конце декабря задержали 26 и 30-летнего жителей Московской области, которые подозреваются в сбыте поддельных пятитысячных банкнот.

Ранее «липовые» банкноты этого номинала обнаружили в пяти магазинах района.

Оперативники и следователи установили, что фальшивки подозреваемые сбыли пять таких фальшивок, сдачу за которые получили настоящими деньгами. Все купюры были изъяты.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к другим похожим преступлениям. По факту сбыта поддельных денег следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.