В Ковровском районе убранный с дорог снег складируют вдоль обочин

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки Ковровская городская прокуратура установила, что убранный с автомобильных дорог и тротуаров Ковровского района снег либо просто утрамобовывается, либо складируется на обочинах, а не вывозится на специальную снегосвалку.

При этом администрация района не составила график вывоза снежных масс и не создала такую площадку, что привело к бесконтрольной свалке белых осадков по всей сети автодорог и населенных пунктов. Прчем подобный подход может нанести ущерб природе во время оттепели, так как песко-соляная смесь попадет в почву и даже в водоемы.

По итогам проверки главе районной администрации вносилось представление, одного ответственного сотрудника наказали дисциплинарно, но реальных мер принято не было.

В свящи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от властей Ковровского района оборудовать снегосвалку. В настоящее время иск находится на рассмотрении в Ковровском городском суде.