В Покрове новым главой городской администрации стал Денис Рогов

Фото: администрация Петушинского района (Денис Рогов - первый слева в президиуме, рядом с главой Петушинского района Еленой Володиной)

Как сообщают власти Петушинского района, 28 декабря в Покрове состоялся конкурс на должность главы горадминистрации. Этот пост стал вакантным после отстранения от должности прежнего градоначальника Олега Котрова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков.

Заявки на конкурс принимались до 19 декабры, и всего было подано два пакета документов. Первый подал заместитель председалеля Комитета по управлению муниципальным имуществом города Покров Егор Куликов, а второй- и.о. главы горадминистрации Денис Рогов.

На внеочередном заседании Совета народных депутатов Покрова новым градоначальником единогласно был избран Денис Рогов. Для города он человек не новый — до избрания Рогов являлся заместителем главы горадминистрации Покрова, поэтому особенности и проблемы города хорошо знает.

Контракт с Денисом Роговым заключили 30 декабря.