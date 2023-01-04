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НовостиПроисшествия4 января 2023 9:18

Во Владимире водитель большегруза погиб в ДТП на трассе Р-132 «Золотое кольцо»

Авария произошла утром 4 января на Огуречной горе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 09.20 на 2 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 (бывший подъезд к Иваново), водитель большегруза «Мерседес Бенц», двигавшийся в сторону Москвы, допустил наезд на барьерное ограждение, после чего фура вылетела за пределы дороги и ударилась об опору линии электропередач.

К сожалению, водитель большегруза в результате удара скончался на месте ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожной службы, разбитую машину убирают с проезжей части.

Других участников в ДТП не было, больше никто из людей не пострадал.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.