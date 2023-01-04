Во Владимирской области за сутки подтверждено 20 заражений коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с девятью заболевшими, на втором Гусь-Хрустальный, где заразилось семь человек.

В Ковровском, Александровском, Юрьев-Польском и Суздальском районах подтверждено по одному новому случаю, в других муниципалитетах новых заражений не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178685 случаев заражения коронавирусной инфекцией.