В Киржаче сгорел частный жилой дом на улице Юбилейная

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.08 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме на улице Юбилейная, 16. На место выехали восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

К моменту их приезда горела часть одноэтажного дома.

Пожарные сформровали одно звено газодымозащитников, которые отправились на разведку и тушение.

В результате пожарным удалось не допустить распространение огня по всему дому и ликвидировать пламя на площади 60 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.