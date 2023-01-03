Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 13:19

В 2023 году во Владимирской области появятся 3 модельные библиотеки

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

В 2023 году во Владимирской области появятся 3 модельные библиотеки. Как сообщают в администрации Владимирской области, министерство культуры РФ опубликовало список победителей конкурсного отбора на предоставление трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацпроекта «Культура».

И от Владимирской области поддержаны все три заявки. Победителями стали: Аксеновская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района», Центральная библиотека МБУК «Юрьев-Польская централизованная библиотечная система», Пекшинская сельская библиотека — структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района».