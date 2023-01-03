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В 2023 году во Владимирской области появятся 3 модельные библиотеки. Как сообщают в администрации Владимирской области, министерство культуры РФ опубликовало список победителей конкурсного отбора на предоставление трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацпроекта «Культура».

И от Владимирской области поддержаны все три заявки. Победителями стали: Аксеновская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района», Центральная библиотека МБУК «Юрьев-Польская централизованная библиотечная система», Пекшинская сельская библиотека — структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района».