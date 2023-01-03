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НовостиОбщество3 января 2023 11:58

Во Владимире для уборки города от последствий снегопада создали резерв из 200 дворников

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

Администрация города Владимира пытается успокоить горожан сообщениями о том, что они готовы к уборке города от последствий сильного снегопада, который 3 января обрушился на областной центр.

В мэрии сообщили, что 3 декабря к этим работам привлечены 560 дворников и 13 единиц техники. Их основная задача — посыпка тротуаров песко-соляной смесью и скол льда у подъездов и на подходах к входным группам. При этом создан резерв из 200 дворников. Они в случае необходимости дополнительно выйдут на уборку дворов.

В управлении ЖКХ администрации Владимира работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки дворов можно по телефонам: 05 и 53-11-48. С претензиями к оперативности и качеству уборки общественных пространств в нерабочее время и по выходным дням можно обращаться по телефонам:

- МКУ «Благоустройство Ленинского района: 8(900)581-37-31;

- МКУ «Благоустройство Октябрьского района»: 8(999)776-02-87;

- МКУ «Благоустройство Фрунзенского района»: 8(920)933-98-61.