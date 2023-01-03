Во Владимире для уборки города от последствий снегопада создали резерв из 200 дворников

Фото администрации города Владимира.

Администрация города Владимира пытается успокоить горожан сообщениями о том, что они готовы к уборке города от последствий сильного снегопада, который 3 января обрушился на областной центр.

В мэрии сообщили, что 3 декабря к этим работам привлечены 560 дворников и 13 единиц техники. Их основная задача — посыпка тротуаров песко-соляной смесью и скол льда у подъездов и на подходах к входным группам. При этом создан резерв из 200 дворников. Они в случае необходимости дополнительно выйдут на уборку дворов.

В управлении ЖКХ администрации Владимира работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки дворов можно по телефонам: 05 и 53-11-48. С претензиями к оперативности и качеству уборки общественных пространств в нерабочее время и по выходным дням можно обращаться по телефонам:

- МКУ «Благоустройство Ленинского района: 8(900)581-37-31;

- МКУ «Благоустройство Октябрьского района»: 8(999)776-02-87;

- МКУ «Благоустройство Фрунзенского района»: 8(920)933-98-61.