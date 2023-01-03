Скользящие коровы из Юрьев-Польского района попали в федеральные телеграм-каналы

Кадр из видео.

Стадо коров из Юрьев-Польского попало в федеральные телеграм-каналы. А все потому что дорога до села Небылое заледенела так, что стадо парнокопытных устроило самое настоящее ледовое шоу с падениями и скольжением. И это видео засняли очевидцы, ехавшие на машине по проселочной дороге.

Канал "Mash" сообщил, что они обратились к главе Юрьев-Польского района с вопросом, зачем коров выгнали на улицу в такие условия.

"Глава сказал нам, что видео не смотрел, а все дороги посыпаются исправно. От других комментариев, увы, отказался", написано в федеральном телеграм-канале.