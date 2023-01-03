Водителя, сбившего на улице Гастелло на остановке двоих детей, задержали

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области.

Во Владимире полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП, в результате которого пострадали двое детей.

Как мы уже сообщали ранее, 2 января около 21 часа водитель автомобиля "Инфинити" въехал в остановку "улица Гастелло", из-за чего пострадали двое детей - 8-0летний мальчик и его 4-летняя сестра. При этом, по словам очевидцев, водитель был не трезв и скрылся с места ДТП, оставив бампер с номерами.

Собственно, благодаря номерам, водителя достаточно быстро нашли. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, ночью 3 января сотрудники ГИБДД вместе с оперуполномоченными уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину. Его нашли у себя дома. Автомобиль полицейские обнаружили в одном из дворов на улице Полины Осипенко.

По факту ДТП ведется производство по делу об административном правонарушении. Родители пострадавших детей говорят, что сейчас речь идет лишь о возможном лишении горе-водителя водительских прав на 2,5 года.